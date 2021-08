Útravaló – 2021. augusztus 24.

Szent Bertalan apostolról keveset tudunk, de a mai evangéliumi rész nagyon is sokatmondó. Fülöp viszi el Jézushoz, bár Nátánáel (Bertalan) kételkedik abban, hogy bármi jó jöhet Názáretből. De Jézus már a közeledő emberben felismeri az igazat. A tékozló fiú történetében olvassuk, hogy az apa már messziről meglátja hazatérő fiát, és elébe fut. Jézus is így tesz Bertalannal, és mondatai annak szíve mélyéig hatolnak. „Láttalak a fügefa alatt” – milyen különös mondat ez Jézustól, és milyen hatást vált ki. „Atyád, aki a rejtekben is lát, megfizet neked” – életre válnak ezek a szavak Bertalan lelkében, és csendes, hitvalló élet formálódik. Isten látja a szívünket, látja rejtett életünket, és értékeli. Akkor is jók vagyunk, amikor úgy gondoljuk, nem lát minket senki?

