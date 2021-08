Útravaló – 2021. augusztus 30.

Lenyűgöző a mai evangéliumi szakasz Jézusa. Az ács fia, aki már híres tanító, hazatér, és mindenki kíváncsi, mi a titka. Döbbenten hallgatják fenséges szavait, és Jézus fenségesen is viselkedik. Küldetéstudata megingathatatlan erőt ad neki. Nemcsak most, hanem egész életében és önként vállalt halálában is. Jézus elmegy a néppel, az őt hallgatókkal a szakadék széléig, aztán szembefordul velük, és az élet tanúja lesz. Ez Jézus pedagógiája: a szakadék széléig visz, ahol aztán a szemembe néz, és rádöbbent arra, milyen is vagyok. A lelkesen hallgató tömegen gyilkos indulat vesz erőt, Isten megölése sem idegen már tőlük. Hol az élet szolgálata, hol van az emberség és Isten szavának komolyan vétele? Döbbenjek meg, térjek meg!

Magyar Kurír