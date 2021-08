Útravaló – 2021. augusztus 5.

A Pörölés vize: „ott pörlekedett ugyanis a nép az Úrral. Ő pedig ott bizonyította be előttük szentségét.” Micsoda élő kapcsolatot mutat be a Szentírás! Lehet Istennel pörölni, mert pontosan tudja és ismeri gondolatainkat, nem kell szépítenünk, elhallgatnunk őket. Egy Mózesről szóló filmben zajlik le ez a párbeszéd Isten és Mózes között: „Nem mindig támogatsz engem.” „Te se engem, mégis itt vagyunk.” Bizony, ez a titka az istenes pörlekedésnek: mégis itt vagyunk. Ez nem a kapcsolat megszakításáról szól, hanem arról, hogy minden ellenére ragaszkodunk egymáshoz, és együtt maradunk, Isten után vágyódunk továbbra is. Ez a kitartás, ez a hűség az, ami a sziklából vizet tud fakasztani. A Szikla-Péterből is kitartása, mégis-lelkülete az, ami vizet fakaszt, és éltető erővé teszi.

