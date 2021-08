Útravaló – 2021. augusztus 6., Urunk színeváltozása

Urunk színeváltozását negyven nappal a Szent Kereszt felmagasztalásának ünnepe előtt üljük. A két ünnep egybetartozik és együtt értelmezhető: szenvedés és dicsőség. Mindkettőhöz tartozik egy hegy: a Tábor hegye és a Golgota. Kiemelnek, fölemelnek, bármilyen nehéz is emberi eszünkkel felfogni ezt. Bár sokan vannak a hegyen, sokan látják a szenvedést és a dicsőséget is, de csak Jézus az, aki igazán megéli és átéli a dicsőség és a szenvedés nagyságát. Saját életünkben sincs ez másképp, ne lepődjünk meg magányunkon a dicsőség és a szenvedés óráiban sem. Forduljunk Krisztushoz, őt hallgassuk, szemléljük, mert ő az, aki segít minket, hogy a szenvedést és a dicsőséget is keresztény emberhez méltó

módon tudjuk viselni.

Magyar Kurír