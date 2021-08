Útravaló – 2021. augusztus 9.

Európa egyik társvédőszentjét ünnepeljük ma. Sorsa, élete a XX. század derekának szomorú lenyomata. Megtérése, hitének intellektuális mélysége, a Kármelnek köszönhető lelki gazdagsága tanít és példát ad. Milyen nagy ajándéka Istennek, hogy korunkban is kapunk szenteket; hogy korunkban is vannak, akik meghallják Isten hívó és bátorító szavát! A szerzetesek csöndes és sokszor visszavonult élete, szolgálata kiáltó ellentéte a mai társadalmi divatnak, és jelzi, hogy Isten mennyire másként működik, mennyire másként gondolkodik az ember életéről. Az Istenre figyelő szív, a csendben megérlelődő szeretet, az alázatos szolgálat, az igazság állhatatos keresése ma is aktuális program minden európai ember számára. Szent Terézia Benedikta, imádkozz Európa békéjéért és egységéért.

