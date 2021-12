Útravaló – 2021. december 18.

Józsefet igaz embernek nevezi a szent író. Szoros értelemben véve az igaz ember Isten törvényeihez igazodó, felelős erkölcsi személy, akinek lelkiismerete megegyezik az objektív erkölcsi renddel. Nem okoz szenvedést (vö. Zsolt 15), embertársát nem gyalázza, a gonoszt semmibe veszi, tiszteli az istenfélőt, esküjét meg nem szegi, még ha kárát látja is, s a pénzét uzsorára nem adja kölcsön. Az Újszövetségben Keresztelő Szent János szüleit, Zakariást és Erzsébetet a legnagyobb elismerés övezi: „mindketten igazak voltak” (Lk 1,6). Józsefről is azt állítja az evangélium, hogy mert igaz volt, áldott állapotban lévő jegyesét, Máriát titokban akarta elbocsátani (Mt 1,9). Az agg Simeon is istenfélő és igaz volt (Lk 2,25). A pogány százados a Megfeszítettben fölismerte: „Ez az ember valóban igaz volt!” (Lk 23,47). Az apostoli Egyház erkölcsi élete a krisztusi igazság szellemében folyt. Szent Pál józan, igaz és jámbor életre buzdít (Tit 2,12), s „Az igaz a hitből él” (Róm 1,17; Zsid 10,38).

