Útravaló – 2021. február 13.

Egyesült államokbeli bencés monostor kertjében sétálva bukkantam egy szikladarabra, amibe ez volt vésve: hallottam lépteid. Igen, Isten ma is itt jár köztünk, keres minket, találkozni szeretne velünk, bevonni életébe, belépni életünkbe. Hol vagy? – kérdez ma bennünket is. Mit válaszolunk erre? Hol vagyunk? Hol tartunk az életünk útján, az Isten felé vezető úton? Mindig lehetőségünk van előbbre lépni, haladni kicsit, jobban, szebben élni, többet tenni Istenért és a másik emberért. Isten nem hagy magunkra, ahogyan Ádámot és Évát felöltöztette, úgy akar kegyelmének köntösével öltöztetni ma is, és ahogyan Jézus táplálta a tömeget, úgy hív minket is oltárának szent asztalához.

Magyar Kurír