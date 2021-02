Útravaló – 2021. február 20.

A beteg ember másként látja a világot, máshogy értékeli az eseményeket, másként méri az időt is, világa beszűkül, és szinte csak saját maga létezik, és a maga problémái. Kívül kerül a normális világ folyásán, kívül kerül a közösségén. Nemcsak a súlyos testi betegség okozhat ilyet, hanem a lelki betegségek és olyan lelki folyamatok is, melyek nem is feltűnők elsőre. Ki gondolná egy vámosról, hogy magányos, vagy keresi ő is élete értelmét, foglalkozik a lelkével? Jézus viszont észreveszi ezt, és cselekszik; észreveszi az embert Léviben, a vámosban. Észrevenni az embert nagy feladatunk nekünk is: ne csak papot, tanárt, orvost, eladót, sofőrt, gyógyszerészt, szülőt, gyereket lássunk a másikban. Vegyük észre, hogy ember, lelke van, szüksége van közösségre, megértésre, elfogadásra. És nekem is.

