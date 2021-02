Útravaló – 2021. február 23.

A böjt a lemondások ideje. Főleg az ételre gondolunk ilyenkor, de örömteli, hogy manapság már másféle böjtökről is olvashatunk. A szem, a fül böjtje, a nyelv böjtje. Egyszerűségre hív minket ez az idő. Értékeljük a csendet, a nyugalmat, kapcsoljuk ki a televíziót, hagyjuk a közösségi oldalak böngészését, egy-két pletykával kevesebbet mondjunk a másiknak. Jézus az imában is egyszerűségre törekszik, egy Miatyánk, és

a többi csend. Örüljünk Isten jelenlétének, létezésének, a csend erejének, tegyük ki magunkat egyszerűen Istennek. Ne akarjuk meggyőzni, a magunk oldalára állítani a másikkal szemben, egyszerűen csak legyünk vele. Csendben növekedik a vetés is, ez a természet és Isten rendje. A lelkünk is ilyen.

Magyar Kurír