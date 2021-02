Útravaló – 2021. február 4.

A krisztusi közösség soha nem elzárkózó, bezárkózó, soha nem elég önmagának, és nem is önmagáért van. Krisztus elküldi a tizenkettőt, kettesével, hogy hirdessék az ország örömhírét. Az apostoloknak is jobb közösen dolgozni, együtt tanúskodni. Milyen jó lenne, ha megtalálnánk ezt az egészséges, krisztusi egyensúlyt az életünkben, az Egyház életében. Minden egyházi embernek szüksége volna olyan közösségre, ahol Krisztusra figyel, megtapasztalja őt, és aztán onnan kapva a küldetést, nem egyedül, hanem ketten-hárman lennének Krisztus és az ország tanúi. Tanúságtétellé nemcsak a szavak lesznek, hanem az életmód és a tettek is. Egyszerű, sallangmentes élet, segítő szándék, gyógyító jelenlét.

Magyar Kurír