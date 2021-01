Útravaló – 2021. január 11.

Senkit ne tévesszen meg, hogy múlt csütörtökön ugyanez volt az evangéliumi kiindulás: a Keresztelő börtönbe kerül, Jézus pedig megkezdi működését. Akkor Máté evangéliumából olvastuk, most Márk evangéliumából halljuk a történetet. A szöveg részleteinek finom különbsége a szerzők szemléletmódját is tükrözi. Sőt, hogy előrenézzünk: két hét múlva, évközi 3. vasárnap ismét ez lesz az evangélium. Tekintsük ezt a tényt úgy, hogy van, akinek elég egyszer elmondani. Van, aki másodszorra érti meg, mint Jónás; de a kis Sámuel háromszor is úgy hallotta, mintha Héli főpap hívná, pedig az Úr volt az. Simon és András, Jakab és János is egyszer hallották: Gyertek utánam – és azonnal mentek.

Magyar Kurír