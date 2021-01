Útravaló – 2021. január 25.

Márk evangéliumának utolsó versei ezek, amelyek összecsengenek a mai ünneppel: Pál apostol megtérésével. Saul ízig-vérig tevékeny, elszánt és elkötelezett, elvei szerint haladó perzekutor, aki saját és mások élete árán is képes a fennálló rendet védeni. Fanatizmusától tartani lehet, hiszen nem ismer megalkuvást. Ám amikor Krisztus megvilágosítja, elkötelezi magát az új út mellett. Úgy, hogy azok, akik előtte a názáreti Jézussal együtt jártak-keltek földi életében, most csodálják és óvatosan figyelik: vajon Krisztus neki is megadta azt a hatalmat, amit a tizenkettőnek? Mindegyikük számára nagy felismerés lett Pál apostol, aki által Isten nagyvonalúságát megtapasztalták.

Magyar Kurír