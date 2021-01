Útravaló – 2021. január 27.

Jézusnak a mezőgazdaságból vett hasonlatait már lassan nem is értjük. Példákat mondott a hallgatóságnak, de a tanítványoknak odahaza ismét elmagyarázza, részletesen kifejti. Az evangélium hirdetése így zajlik: megtalálni a szavakat és kifejezéseket, melyeket megértenek, akik körülvesznek nap mint nap. Lelkipásztorok tapasztalják, hogy ez ma is így van. Valakinek mond valamit a pap, a prédikációban valakit megragad egy szó, egy mondat, és évek múlva azzal állít be az illető, hogy neki akkor ott valami megváltozott az életében. De ugyanaz a mondat semmit nem jelent a többieknek. Máskor pedig más van így egy másik mondattal: az elvetett mag attól is függ, ahová hull.

Magyar Kurír