Útravaló – 2021. január 28.

A lámpát és a fényforrást általában a sötétben való tájékozódásra szoktuk használni. Ez annyira egyértelmű, hogy Jézus balgaságnak tartja, ha lámpát gyújtanánk, és letakarnánk vagy ágy alá rejtenénk – ahogyan ő mondja. Van azonban a fénynek egy másik jelentése is, amit szintén használunk: az értelem fénye. Ezalatt a világos, tiszta gondolkodást, a jó meglátású, éles elmét szoktuk érteni, ami akkor is ragyog, ha megpróbálják letakarni. Falusi kis iskolák egyszerű padjaiból is kiemelkedik olykor-olykor valaki fényes elme. Ha az oktatásban tehetséggondozásról beszélünk, akkor azon fáradozunk, hogy magasra emeljük a tehetséget. Aquinói Szent Tamás napján gondoljunk az ilyen fényekre is.

