Útravaló – 2021. január 30.

Évtizedek múlva másként meséli az ember ugyanazt; sokszor elmondva, szívesen egészíti ki. Kezdheti például így: egy napon, amikor este lett… Márk evangélista is így kezd bele egy történetbe, és tudjuk, hogy ha éjszakai történetet hallunk, annak sokféle olvasata van. Éjszaka ültek már a tanítványok bárkában, vihar is támadt, de akkor nem volt velük Jézus. Akkor – még – ő bocsátotta el a tömeget, itt most a tanítványok. Nagy szélvihar támadt ott is, itt is. Itt a bárka végében egy vánkoson alszik, ott a vízen járva közeledik hozzájuk. Ott azt kiáltja, én vagyok, ne féljetek! Itt azt kérdezi: miért féltek? Vajon ugyanarról van szó, másképpen mesélve vagy két történet mosódott össze?

