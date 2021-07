Útravaló – 2021. július 30.

Van, ahol azt mondja Máté, hogy Jézus hazatér, és van, amikor csupán annyit mond, hogy az ő városába érkezett. Érdekességképp megjegyezzük, hogy a kettő nem ugyanaz. Nem ugyanarról beszél, amikor azt mondja: hazamegy, és amikor azt mondja, szülővárosába érkezett. Maga Jézus is megjegyzi, hogy a szülővárosában nem mindig fogadják az embert szívesen, legalábbis nem olyan kedvesen, mint otthon. Érdemes végiggondolni nekünk is, ebben a mobilizált világban, amikor legalább négy-öt helyen lakunk életünk során, valójában hol is vagyunk otthon? Ott-e, ahol születtünk, vagy ott, ahol elfogadnak? Jó lenne, ha a kettő egybeesne, de már régen nem esik egybe. Igen, ez egy kosztolányis érzés.

