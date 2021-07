Útravaló – 2021. július 31.

Amikor Heródes meghallotta a híreket Jézusról, azt mondta szolgáinak, ez Keresztelő János, ő támadt fel a halálból. Heródest, úgy látszik, továbbra is nyugtalanította Keresztelő János. Nem zárult le az ügy azzal, hogy fejét vette. Shakespeare-i fordulat: ha megölöd is él, sőt! Létezett a mendemonda, amit Jézusnak is fölhoztak a tanítványok, mikor megkérdezte, kinek tartják őt az emberek. Volt olyan vélekedés, hogy Keresztelő János visszatért… Mennyire más a világképe az akkori embernek! A szellemlátók körétől a tiszta hit világáig néha hoszszú út vezet, máskor csak egy pillanat. Loyolai Szent Ignácnak is harminc év kellett. Mindenki maga tudja, siettetni nincs értelme.

