Útravaló – 2021. június 4.

Ma a szentíráselemző Jézus áll előttünk. A templomban, az Istennel való találkozás terében tanít, értelmez. Korábban azt kérdezte, kinek tartják őt az emberek, most viszont elmondja, hogy Dávid róla énekelt. Krisztus a templom, az új „találkozási hely”, akivel közösségben megértjük: az Írás róla szól, benne teljesedik be, személye adja meg annak értelmező kulcsát. Jézus elismeri Dávid szavainak hitelességét, kinyilatkoztatja: általa Isten szólt, a próféta az Úr szavát közvetítette. Így lesz majd a 109. zsoltár már Az apostolok cselekedeteiben is a Krisztus-kérdés kulcsszövege: Isten jobbjára emelte, fejedelemmé és Megváltóvá tette, hogy megtérítse Izraelt, és megbocsássa bűneit. Ezért is ez az Egyház vasárnap esti ünnepi éneke.

Magyar Kurír