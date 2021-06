Útravaló – 2021. június 5.

A szegény asszony szemünk elé idézi annak az asszonynak a képét is, aki nagy vagyont érő illatszerrel hódol Jézus előtt, gazdagságát ajándékozza neki. Ők a főparancs minden erőddel kifejezésének megvalósítói, hisz annak értelmét az anyagi javakra is vonatkoztatták a korabeliek: a vagyon odaajándékozásával, annak mértékével az ember kifejezi Isten előtti hódolatát. Ez a tett is Jézus szeretetáldozatának előképe, annak, ahogy ő a kereszten, utolsó cselekedeteként minden erejét összeszedve kiadta lelkét. Ezek az asszonyok nem valamit adtak magukból, hanem önmagukat ajándékozták, és ezzel, temetése előkészületeként megtették azt, ami tőlük telt (Mk 14,8). Adakozásuk belefeledkezés a kereszt szereteteseményébe.

