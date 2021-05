Útravaló – 2021. május 18.

Naponta találkozunk a boltokban akaratos gyermekkel. Külön feladatot jelent a szülőknek, ha az akaratosság mellé még egy kis erőszakosság, nem kis hangerő, változó lüktetésű toporzékolás is jár. Remek a helyismerete. Mindenhol egységes a berendezés, ezért ugyanott talál meg mindent. Belépése után mindjárt ott mosolyognak a rágcsák, a csipszek. Ezeket leküzdve sorakoznak az üdítők. Ez az életkép attól jó, hogy megmutatja, hogyan nem működik az Isten és az én közti viszony. Szabad, sőt kell kérni. Szabad toporzékolni is. De jobb, ha rá bízom magam és a dolgaimat. Nem kell mindennap sem kaviár, sem habos sütemény. Jót tesz néha egy kis pirítós. Hálával tartozom ezért is, azért is, teérted is.

