Útravaló – 2021. május 5.

Száztizenegy papot vitt el a koronavírus okozta betegség Olaszország északi egyházmegyéiből. Száztizenegy pap, magas homlokkal, ősz hajjal, megszántott arccal… Giuseppe atyának nemcsak a neve marad fenn, hanem életének utolsó két-három napját is megőrizte az emlékezet. Ugyanis egy fiatalember javára lemondott az életmentő lélegeztetőkészülékről és a kezelésről. A gépet hívei vásárolták, személy szerint neki. Lemondott a készülékről, az életről, de nem az örök életről. Nem tudom, milyen pap volt Giuseppe atya. Fogalmam sincs, jó hitoktató volt-e vagy hogyan prédikált. Krisztus elfogadta az ő véres áldozatát: szó szerint megfulladt a szeretetben. Követte Krisztust, aki példát adott neki is arra a szeretetre, ami elmegy a végsőkig, és az életét is odaadja érte. Ennél nagyobb szeretet nincs. És pont.

