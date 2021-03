Útravaló – 2021. március 1.

„Legyetek tehát irgalmasok, amint a ti Atyátok is irgalmas. Ne ítéljetek, hogy meg ne ítéljenek.” Jézus irgalmasságot kér az őt követőktől: ahogy az Atya is irgalmas és megbocsátó velünk, bűnösökkel, úgy, ha azt szeretnénk, hogy az ő országa bennünk legyen, nekünk is hasonlóan kell cselekednünk hozzá. És mi mégis hányszor vagyunk irgalmatlanok, kegyetlenkedők, erőszakosak embertársainkkal? Könnyen mondunk ítéletet mások fölött, akár pusztán pletyka alapján? Igen! Jézus figyelmeztet, hogy gyakoroljam az irgalmas szeretetet, hiszen magam is Isten irgalmából élek.

Magyar Kurír