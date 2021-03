Útravaló – 2021. március 11.

„Aki nincs velem, ellenem van; aki nem gyűjt velem, szétszór” – mondja Jézus a farizeusok aljas áskálódására. Megvádolták, hogy Belzebubnak, az ördögök fejedelmének segítségével űzi ki az ördögöket. Mire vetemednek az Úrral kapcsolatban! Jézus azonban nyugodt marad, és elmagyarázza, hogy ő Isten ujjával űzi ki az ördögöket, mert elérkezett az Isten országa hozzájuk. A farizeusok ellenvetése észszerűtlen. Saját fiaik, tanítványaik és követőik ördögűzéseit is el kellett volna ítélniük. Hányan úgy közelednek ma is Jézushoz, mint egy csodadoktorhoz! Hányan fordulnak ma is ezoterikus cselekményekhez! Mi hisszük, hogy Jézus a kereszten magára vette bűneinket, és legyőzte a gonoszt.

Magyar Kurír