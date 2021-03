Útravaló – 2021. március 16.

„Akarsz-e meggyógyulni?” – kérdezi Jézus a harmincnyolc éve beteg embert. Nem a beteg kéri a gyógyulást, hanem Jézus ajánlja föl neki, mert megtudta, hogy régóta gyötrődik. A beteg hitéről nem tudunk, Jézus sem hozza elő. Látja, hogy társaival együtt egy hiedelembe kapaszkodva remél gyógyulást, hogy ha bemegy a vízbe, amikor az mozgásba jön, meggyógyul. Jézus tudja, hogy ez az ember egészen elhagyatott, nincs, aki segítsen rajta. Isten gondol azokra is, akikre az emberek nem gondolnak. Rád is gondja van, látja elesettségedet, bajaidat. A szombati gyógyítás pedig azt üzeni: a szeretet fontosabb, mint a törvény. Testvérem, akarsz új életet kezdeni? Jézus neked is felajánlja.

