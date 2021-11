Útravaló – 2021. november 2., halottak napja

Halottak napján élőkkel telnek meg a temetők. Ilyenkor jön el a pillanat, amikor tisztáznunk lehet a viszonyokat, hiszen mindenki ott van. Ez a nagy ökumené napja, mert nemcsak a különféle felekezetekhez tartozók, hanem hívők és nem hívők is ott állnak szeretteik sírja mellett. És bár a felfogásunk több mindenben nem egyezik, nemcsak azt látjuk mindannyian, hogy porból lettünk, és porrá leszünk, hanem azt is, kikből lettünk, és kikké válunk. Jézus azonban nem a port emlegeti föl, hanem azt, hogy mindenkit neki adott a Teremtő, és senkit sem szeretne elveszíteni. Azt is mondja, hogy ő feltámasztja azokat, akik az övéi. Már ezért megérné az övé lenni. És János szerint ezt még a feltámadása előtt mondta Jézus!

