Útravaló – 2021. szeptember 21.

Ezt a hónapot meghatározza az 52. Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus budapesti jelenléte, mely az Eucharisztia titka köré von minket. Jó alkalom ez arra, hogy Aquinói Szent Tamás Lauda Sion szekvenciája segítségével hétköznapi elmélkedéseink is az Eucharisztia titka köré kapcsolódjanak.

Aki veszi, meg nem osztja, meg nem töri, nem szakasztja, oszthatatlan eledel. Szent Máté evangéliuma szerint ez alól egyedül Krisztus a kivétel, aki a kenyeret megtörte, és engedte, hogy testét is szétszakasszák. Az Eucharisztiát mi tehát kapjuk, nem magunkat áldoztatjuk, vagy magunk adjuk tovább. Nem mi tápláljuk egymást, hanem Krisztus nyújtja át önmagát, ez is része az Eucharisztia mindent meghaladó és minden képzeletet felülmúló ajándék voltának. Nem is minden keresztényre bízatott e cselekedet megújítása, hanem azokra, akikkel az Úr papságában azonosítja önmagát, és akik maguk is részesednek Krisztus papságából, hogy másokat is részesíteni tudjanak Krisztus testében, áldozatában.

