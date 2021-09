Útravaló – 2021. szeptember 22.

Ezt a hónapot meghatározza az 52. Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus budapesti jelenléte, mely az Eucharisztia titka köré von minket. Jó alkalom ez arra, hogy Aquinói Szent Tamás Lauda Sion szekvenciája segítségével hétköznapi elmélkedéseink is az Eucharisztia titka köré kapcsolódjanak.

Veszi egy és veszik ezren, rövidséget nem lát egy sem, fogyasztják, és nem fogy el. A szekvencia sora a kenyérszaporítás csodáját kapcsolja az Eucharisztiához. Ott is ezrek vették a kenyeret, jóllaktak belőle, és tizenkét kosár maradt meg. A bőség jeleit látjuk, melyek nem csupán Jézus földi működését kísérték, hanem az Egyház idejében is jelen vannak, minden szentmisében újra- és újraéljük ennek valóságát. A Krisztus testében való részesedés ugyanis nem csupán a jelen kor vagy egy földrajzi terület keresztényeit fogja össze, hanem abban eggyé válik minden időben és térben távol lévő hívő is; összegyűjt bennünket a szentmisében, mint kenyérhez a búzát.

Magyar Kurír