Útravaló – 2022. április 12., nagykedd

„Most dicsőült meg az Emberfia, és az Isten is megdicsőült benne.” Jézusnak minden szavából és tettéből kiragyog titka, hogy ismeri a jövőt, tehát ami következik, azt önként vállalja. A megváltás műve egészen az ő személyes tette! Népe ellene fordul, egyik tanítványa elárulja, a másik megtagadja, a többiek szétszélednek. Az apostolok viselkedését gyengeséggel magyarázza, de Júdásét rosszakarattal. Ezért maga szólítja fel távozásra: hajtsa végre, amit eltervezett. Ő is látta csodáit, hallgatta tanítását, de visszaélt vele! Jézus egyedül indul az engesztelő áldozatra: „Ahová én megyek, oda ti nem jöhettek.” Ő az egyetlen közvetítő Isten és ember között. Hányszor vagyok én is Júdás?

