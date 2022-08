Útravaló – 2022. augusztus 30.

„Tudom, ki vagy: az Isten Szentje” – mondja a megszállott emberből a gonosz Jézusnak. Igen, a gonosz is tudja, hogy ki Jézus Krisztus, de ez a tudása pusztán ismeret. Az ördög is ismeri Istent. Hány embertársunk van, aki tud Jézusról, sőt lehet, hogy ismeri a Szentírást, vagy gyermekkorában hittanra is járt, de mindez csak ismeret maradt, és nem vált életté! Mennyi okos megszállott van napjainkban, akik néha még büszkék is hitbeli jártasságukra, vagy elvégezték a teológiát, ismerik a legfrissebb kutatások eredményeit, de nem válik életté bennük! És te, testvérem? Ismered vagy éled az evangéliumot a hivatásodban, a családodban, a hétköznapok különböző élethelyzeteiben?

