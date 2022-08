Útravaló – 2022. augusztus 8.

„Az emberfiát az emberek kezébe fogják adni. Megölik őt, de harmadnapra feltámad.” Jézus elsősorban apostolainak beszél kilétéről és küldetéséről, hogy ők majd folytathassák művét. A nép és a vallási vezetők a Messiásban földi uralkodót vártak. Az apostolok is. Jézus viszont az ember megváltásáért jött, ami azt jelenti, hogy az Atya akaratát teszi, és magára veszi bűneinket. Azt is megmondja, hogy népe megtagadja, elítélik, megölik, de ő harmadnapra feltámad. Megmutatva, hogy neked is tud örök életet adni. Jézus az Isten fia, nincs alárendelve az emberi törvénynek, de kiüresítette önmagát, vállalva mindent, ami küldetéséhez tartozik. A Feltámadott a kezedbe adja magát, mert szeret!

