Útravaló – 2022. december 12.

Ahogy Isten előre jelezte Sámson kiválasztását, hogy megszabadítsa népét a filiszteusok támadásától, úgy jelezte előre Zakariásnak is Keresztelő János kiválasztását, hogy „a népet előkészítse az Úrnak”. Mánoah felesége is, Erzsébet is magtalanok voltak, de „Istennél semmi sem lehetetlen” (Lk 1,37). Szent Pál írta: Isten „azt választotta ki, (…) ami a világ előtt gyönge, hogy megszégyenítse az erőseket, s ami a világ előtt alacsonyrendű és lenézett, azt választotta ki az Isten, a semminek látszókat, hogy megsemmisítse azokat, akik valaminek látszanak. Így senki sem dicsekedhet Isten előtt” (1Kor 1,27–29). Isten minket is, mindannyiunkat kiválasztott valamire. Fogadjuk örömmel hívását.

Magyar Kurír