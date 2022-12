Útravaló – 2022. december 15.

„A hívő engedelmességet Szűz Mária valósítja meg a legtökéletesebb módon. E hite alapján hirdeti őt boldognak minden nemzedék.” (KEK 148) Ez a hit tükröződik csodálatos hálaénekében, a Magnificatban is. Úgy ad hálát Isten nagy tetteiért, mintha már megtörténtek volna, pedig akkor még nem volt látható, hogy „letaszította trónjukról a hatalmasokat, az alázatosakat pedig felemelte”. Ez a hit él tovább az Egyházban is, „az Istenszülő ugyanis – miként már Szent Ambrus tanította – ősmintája az Egyháznak, mégpedig a hit, a szeretet és a Krisztussal való tökéletes egység rendjében” (Lumen gentium 63). „Ezért Mária éneke a latin »Magnificat« és a bizánci »Megalinarion« egyben Mária és az Egyház hálaéneke, Sion leányának és Isten új népének hálaéneke (KEK 2619)”. Szent Pál így buzdít minket is: „Legyetek kitartók és éberek az imában meg a hálaadásban” (Kol 4,2).

