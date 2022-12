Útravaló – 2022. december 16.

Malakiás próféta hírnökről beszél, aki előkészíti a Messiás érkezését. Így ír: „Megtisztítja Lévi fiait, megfinomítja őket, mint az aranyat és az ezüstöt, hogy méltóképpen mutassák be az áldozatot az Úrnak.” Ő ezt az előhírnököt Illés prófétában látja. Az Úr Jézus viszont Illés eljövetelét Keresztelő János küldetésére alkalmazza. Kiválasztottságát jelzi, hogy a János nevet Isten adja neki. Már születésekor felfigyeltek rá, és mondták: „Vajon mi lesz ebből a gyermekből? Mert az Úr keze volt vele.” János meghirdette a Messiás jövetelét, bűnbánattal készítette fel erre a népet. Mikor sokan azt gondolták, hogy talán ő a Messiás, megvallotta: „Jön nálam erősebb, akinek saruszíját sem vagyok méltó megoldani" (Lk 3,16). Heródes negyedes fejedelem börtönbe vetette, és később megölette. Ő is egyike volt a hit nagy tanúinak, akikről a Zsidóknak írt levél ezt írta: „Mind hitben hunytak el, de anélkül, hogy az ígéret beteljesedését megérték volna” (Zsid 11,13). A mi feladatunk is ez: utat készíteni az embereknek Krisztushoz. A többi Isten dolga.

