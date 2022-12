Útravaló – 2022. december 23.

Malakiás próféta arról beszélt, Isten elküldi hírnökét, hogy előkészítse előtte az utat. Meg is nevezte őt: „elküldöm nektek Illés prófétát, és újra fiaik felé fordítja az apák szívét, és apáik felé a fiaik szívét”. Az Úr Jézus ezt Keresztelő Jánosra érti: „ő Illés, akinek el kell jönnie” (Mt 11,14). Keresztelő János születésében, névadásában is megmutatkozik az emberi elképzelések és Isten tervének különbözősége. Amikor Zakariás végül is megszólalt, „a szomszédokat mind elfogta a félelem, (…) s mondták: »Vajon mi lesz ebből a gyerekből? Mert az Úr keze volt vele«”. (Lk 1,65–66) S ez folytatódik az Egyház történetében is: a nagy dolgok mindig így történnek: hominum confusione, Dei autem providentia (az emberek értetlen zavarával, de Isten gondviselésével).

Magyar Kurír