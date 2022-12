Útravaló – 2022. december 24.

Nátán próféta által szólt az Úr Dávidhoz: „Az Úr naggyá tesz, s házat épít neked az Úr. (…) megtartom utánad magvadból származó utódodat, és megszilárdítom királyságát.” Zakariás hálaadó énekében ezt látja beteljesedni: „Áldott az Úr, Izrael Istene, mert meglátogatta és megváltotta népét.” S fiáról, Keresztelő Jánosról pedig ezt mondja: „Az Úr előtt jársz majd, hogy előkészítsd útját.” Isten embereket használ fel, hogy megvalósítsa az üdvösség tervét. Az Úr Jézus is embereket, apostolokat küld, hogy hirdessék minden népnek azt, amit tőle hallottak és láttak. Isten a Szentírásban is „emberek által emberi módon beszélt” (Dei Verbum 12.). Így jutott el hozzánk is az evangélium örömhíre. S elgondolkodhatunk arról, hogy ebben az évezredek óta áradó nagy folyamban melyik az a csepp, amelyik mi vagyunk.

