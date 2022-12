Útravaló – 2022. december 29.

A gyermek Jézust bemutatták a templomban. Az „ószövetségi szent”, Simeon a karjába vette, és áldotta Istent, hogy elérkezett az üdvösség, most már nyugodtan meghalhat, „mert látta szemem üdvösségedet” (Lk 2,30). S két dolgot jövendölt a gyermekről. Hogy világosság lesz a pogányok megvilágosítására és Izrael népének dicsőségére. De azt is előre hirdette, hogy az Úr Jézus jel lesz, aki mellett nem lehet közömbösen elmenni, mindenkinek dönteni kell: vele vagy ellenne. S ahogy az Úr Jézus szenvedése és halála által lép be a föltámadás dicsőségébe, ez az egyetlen útja tanítványainak és Máriának is. Neki mondja Simeon: „a te lelkedet is tőr járja át”. A szeretet mértéke az érte hozott áldozat.

