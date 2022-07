Útravaló – 2022. július 9.

Jézus olyan figyelmeztetéseket mond tanítványainak, melyekről egyesek azt gyanítják, hogy a kor bölcsességi irodalmából valók. Ez semmit nem von le az üzenet értékéből. Sőt. Jézus beemeli ezeket a gondolatokat a saját tanításába, s ezáltal azok az üdvösség útját járók szakrális szabályává lesznek. Nem nagyobb a tanítvány mesterénél; nincs rejtett dolog, ami fényre ne derülne; ne féljetek azoktól, akik a testet megölik! Két verebet ugye egy fillérért adnak? Bárhogy legyen is ezekkel a bölcsességekkel, egyvalami biztos: a hallott tanítás utolsó mondata Jézustól van, és éppen ezt készíti elő a többi: Aki megvall engem, azt én is megvallom, aki megtagad engem, azt én is megtagadom mennyei Atyám előtt.

