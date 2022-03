Útravaló – 2022. március 12.

„A szeretet mértéke a mértéktelenség” – írja Szent Bernát. A mai evangélium olvasása közben van okunk a pirulásra. Mert sokszor jobbnak gondoljuk magunkat, erkölcsösebbnek, igazabbnak, és könnyen ki is alakulnak közöttünk a táborok, csoportok. Nagy kihívás, hogy a szeretetet jól értelmezzük: hogy ne szemlehunyás, elvtelen meghunyászkodás, bántó és káros hallgatás legyen belőle. Isten szeretete a jóra, a szépre irányul, és igazságossággal teli. A mértéktelen szeretet küzd a másikért: akarja a kapcsolatot az ellenséggel, cselekszik is érte, ha szükséges, mert Isten sem adja fel a küzdelmet értünk soha. A keresztet szemlélve megismerjük a valódi szeretetet: szenved a másikért, és elviseli a tehetetlenséget is, de mindennek ellenére is a másikért van.

Magyar Kurír