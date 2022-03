Útravaló – 2022. március 18.

Mit kezdünk a ránk bízott javakkal, emberekkel, munkával? Mit kezdünk az érzéssel, amikor úgy látjuk, hogy a másiknak több jutott tehetségből, népszerűségből, szeretetből? A Teremtés könyvéből olvasott történet mutatja, hogy mióta ember az ember, bizony méricskél, árgus szemmel figyeli még önnön családtagjait is, és ha nem leplezi le magát időben, akkor gyilkos indulatok jelennek meg a szívében. A gyilkos indulatok pedig nem kímélik még Istent sem: a Messiás is a kereszten végzi. A helyes önismeret: az önmagammal szembeni kíméletlen igazság kimondása és elfogadása tud csak segíteni ezen. De mindig emlékezzünk ilyenkor, hogy nekünk is szól az Atya szózata: „Ez az én szeretett fiam, benne telik kedvem!”

