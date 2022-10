Útravaló – 2022. október 4.

Érthető lenne azok félelme, akik Pálban még Sault látják, ha ez a félelem tapasztalatra épülne. Itt azonban már arról van szó, hogy Pál apostolt azért kezdik ki a múltja miatt, mert le akarják rombolni a tekintélyét, amit a galaták körében több közösség létrehozásával szerzett. Ha támadás ér a múltadért, akkor csak egyféleképpen tudod megőrizni a hitelességedet: ha őszintén és nyíltan beszélsz róla. Mindnyájan ismerjük az emberi gyöngeséget és bűnt. Aki azonban alázattal tud beszélni a múltjáról, amikor az szükséges, az egyúttal a megtisztulás útjára is lép. Nem kisebbítve a rosszat, nem másokra hárítva, hanem tényszerűen kell szólni, s ezt teszi Pál is, amikor arról beszél, hogy ő is tudja, mit tartanak róla.

Magyar Kurír