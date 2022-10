Útravaló – 2022. október 7., Rózsafüzér Királynője

A mai szentleckében már kissé higgadtabban érvel Pál a galatáknak azzal, hogy a megigazulás nem a törvény, hanem a hit által teljesül. Nyilvánvalóan provokáció történt bizonyos tévtanítók részéről, akik azzal riogattak, hogy a pogányságból megtért keresztényeknek is meg kell tartaniuk a mózesi törvényeket. Mózes törvényét a zsidóknak tartaniuk kell, de a keresztényeknek, akár a zsidó nép köréből, akár a pogányok köréből valók, nem kell megtartaniuk. Pál elmagyarázza, hogy a zsidók közül megtért keresztények is bátran hagyatkozzanak a hitre, hiszen Ábrahám is hitt, következéseképpen, aki hisz, az Ábrahám fiának tekintheti magát az ószövetségi törvény megtartása nélkül is. Nem a származás dönt.

