Útravaló – 2022. szeptember 10.

Mennyire fontos lett a mai világban a látvány, a dizájn! Már inkább ez adja a dolgok értékét: mit mutat kifelé, ránézésre megtetszik-e? Pedig az igazi értékek máshol vannak elrejtve, és nem is mindig első ránézésre adatnak meg. A jó fa nem feltétlenül tetszetős, és a gyümölcsére várni kell, türelem kell hozzá. A szép ház igazi értéke majd a viharban derül ki, amikor a szemmel nem látható alapjai mutatják meg valódi erejét. Két német bencés, Anselm Grün és Meinrad Dufner egyik könyvének címe: Mélyből forrásozó lelkiség. Lelkünkben nemcsak a szép, tetszetős, mutatós dolgokkal kell foglalkoznunk, hanem azzal is, amit szívesen elrejtünk, szégyellünk, vagy éppen félünk tőle. Mert csak úgy tudunk igazán emberek, krisztusi emberek lenni, ha nem riadunk vissza a mélyen elrejtett dolgainktól, érzéseinktől, énünktől, amit Krisztus nagyon is jól ismer, és arra akar építkezni!

Magyar Kurír