Útravaló – 2022. szeptember 12., Szűz Mária szent neve

„Nem dicsérhetlek meg titeket, mert összejöveteletek nem javatokra, hanem lelki károtokra szolgál.” Szent Pál ezen kijelentése ma is el kell hogy gondolkodtasson bennünket. De a terméketlen lelkiismeret-furdalás helyett most inkább arra figyeljünk, hogy milyen keveset változik az ember az évszázadok alatt, és termékeny ötletekkel gazdagítsuk lelkünket. Mennyi mindenben igényesek lettünk, de a lelki igényességünk mintha csak csökkenne! Padig olyan szép és gazdag lelki örökségünk van: szent írók, szent gyakorlatok, komoly és példás szentek a mai napig. Magunk miatt kell komolyan vennünk a lelkünket is: „Egy bizonyos szint fölött nem süllyedünk egy bizonyos szint alá” (Esterházy Péter). Nem elitizmus ez, hanem igaz és mély keresztény emberség. Fejlesszük magunkat, az emberről alkotott képünket a Krisztus adta minta alapján, hogy lelki javára legyünk közösségeinknek.

Magyar Kurír