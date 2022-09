Útravaló – 2022. szeptember 15., A Fájdalmas Szűzanya

Minél többet tudunk meg a világról, annak történéseiről, más emberek életéről, annál kevésbé csodálkozunk rá a másikra, annál kevésbé tudnak már nekünk meglepetéseket okozni, és meg is van másokról a véleményünk, ami megfellebbezhetetlen. A bűnös asszony ma mégis tud meglepetést okozni, mégpedig nemcsak az ott lévőknek, hanem nekünk is. Mi sem gondolnánk az így megismert emberekről, hogy ilyen csodálatos és mély dolgokra képesek, és Jézustól is várnánk egy kis szigort. A Szentlélek működik akkor, amikor tudunk úgy viselkedni Krisztusért, ahogy azt nem várnák tőlünk, s ahogyan mi sem várnánk magunktól. Félünk a gyónástól, pedig Isten szeretetéről tanúskodik, aki visszafogadja az eltévedtet, a megtévedtet. Kérjük a kegyelmet, hogy növekedjen bennünk a szeretet Isten iránt, hogy felismerjük bűneinket, és alakuljunk, mások legyünk ettől a szeretettől!

Magyar Kurír