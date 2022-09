Útravaló – 2022. szeptember 29.

„Láttalak” és „látni fogjátok”. Krisztus tekintetéről főleg a keleti egyházak ikonjait szemlélve elmélkednek sokat a szent írók. Nem is véletlen, hogy a Krisztus-ikonok legmegkapóbb részei Krisztus szemei. Jézus tekintete megfogja, életre hozza, átalakítja azokat, akik elé kerülnek. Átalakítja a mai evangéliumi részben Nátánáelt is, aki rögtön hitvallást tesz: „Rabbi, te vagy az Isten Fia, te vagy Izrael Királya.” És ígéretet is kap mindenki, aki vállalja, hogy kiteszi magát ennek a tekintetnek: „Látni fogjátok, hogy megnyílik az ég.” Krisztus követői hisznek abban, hogy a két világ összefügg és öszszeköttetésben van: „Vegyük tehát fontolóra, miként kell Isten és ő angyalai színe előtt viselkedni, és úgy álljunk a zsolozsmázáshoz (bármilyen imádsághoz), hogy szívünk megegyezzék szavunkkal.”

