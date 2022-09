Útravaló – 2022. szeptember 5.

Szent Pál szigorúsága meglep bennünket, de jobban belegondolva, nagyon is igaza van. Bőven tapasztaljuk már, hogy a bűnnel szembeni engedékenység katasztrófákhoz vezet közösségi és magánéletünkben is. C. S. Lewis írja a Csűrcsavar leveleiben az ördög szájába adva: „Az embereket arra ösztökéljük, hogy az Ellenség alkotta örömöket általa tiltott időpontban, módon vagy mértékben élvezzék. Arra törekszünk, hogy minden örömöt kiszakítsunk természetes feltételeinek talajáról, és ott gerjesszük fel, ahol legtávolabb esik a természetestől, legkevésbé emlékeztet a Teremtőre, s a legkevesebb örömöt okozza. Aranyszabály: a vágy mind gyötrőbb legyen, a gyönyör mind csekélyebb. Így biztosabb – és stílusosabb.” Kérjük a bölcsesség lelkét, hogy lelkiismeretünk érzékeny maradjon, és így ne szakadjunk el teremtő Istenünktől!

