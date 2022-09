Útravaló – 2022. szeptember 7.

A három szent kassai vértanúra emlékezünk ma. Egy korabeli tanúvallomás szerint Kőrösi Márk a kínzások között így szólt és üzent vallatóinak: „Tudja meg, vannak a római eklézsiában, kik gyönyörűségesnek tartják Istenért meghalni. Tudja meg, vannak az esztergomi káptalanban férfiak, akiknek szokásuk nagy dolgokat cselekedni s el is szenvedni.” A vértanúság lelkülete végigkíséri római Egyházunk életét, és tudjuk már Tertullianus óta: „Minél több embert kaszaboltok le közülünk, annál többen csatlakoznak hozzánk. A keresztények vére magvetés.” Legyünk eltökéltek a megismert isteni igazságok mellett, és ha nem is a vérünkkel kell tanúságot tennünk, tegyünk tanúságot Isten mellett a szeretet tetteivel. Legyen szokásunk nekünk is nagy dolgokat cselekedni és el is szenvedni! Világunk egyre több lehetőséget ad erre!

