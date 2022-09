Útravaló – 2022. szeptember 9.

Nagy kincs a látás: tájékozódunk, figyelünk, gyönyörködünk, tanulunk, megismerünk általa. Tudunk azonban az optikai csalódás jelenségéről is: agyunk a megszokott, a már megtapasztalt élmények vagy éppen aktuális érzelmi állapotunk alapján dolgozza fel a trükkösen beállított és látott dolgokat. Ráadásul rengeteg minden el is kerüli a figyelmünket, mert nem számítunk rá, nem figyelünk rá. Jézus ma arra figyelmeztet bennünket, hogy önmagunk megismerésében, önmagunk látásában is lehetnek komoly hiányosságok. Különleges érzékünk van a mások hibáihoz, szokásainak értékeléséhez. Hajlamosak vagyunk a valóságból szubjektív valóságot gyártani, s e kettő esetenként csak úgy viszonyul egymáshoz, mint a szálka és a gerenda. Kérjük őszintén a tisztánlátás kegyelmét, és szeressük azt a valóságot, amit Isten adott nekünk, a másiknak és a világnak!

Magyar Kurír