Útravaló – 2023. április 12., szerda húsvét nyolcadában

Jézus halála azt jelentette a tanítványoknak, hogy mindennek vége. A két emmauszi tanítvány már elhagyta Jeruzsálemet, szomorúan, csalódottan: „Azt reméltük, hogy ő fogja megváltani Izraelt.” S az úton Jézus csatlakozott hozzájuk, de nem ismerték fel. Ő, a Feltámadott már átment egy másik világba, és megmutatta magát annak, akinek akarta. A tanítványokat figyelmeztette: „Vajon nem ezeket kellett elszenvednie a Messiásnak, hogy bemehessen dicsőségébe?” Aztán hitelesen magyarázta nekik a prófétákat és az összes Írásokat. Mikor megtörte a kenyeret, megnyílt a szemük, és felismerték. Megtörtént a csoda, öröm töltötte el a lelküket, s azonnal visszamentek Jeruzsálembe, hogy megvigyék az örömhírt. Ma is sok kereső – gyakran mi is – szomorúan megy az úton, pedig ott van mellettük Jézus. A Szentírás, ahogyan azt a feltámadott Krisztus magyarázza Egyházában, ma is képes megnyitni a szívünket. Ezért valljuk örömmel: Feltámadt Krisztus! – Valóban feltámadt!

