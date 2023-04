Útravaló – 2023. április 25., Szent Márk evangélista

Ma Szent Márk evangélista ünnepe van. Evangéliuma végén leírja a feltámadt Krisztus szavait: „Menjetek el az egész világra, és hirdessétek az evangéliumot minden teremtménynek!” Márk a hagyomány szerint Rómában hirdette az evangéliumot, és Szent Péter kísérőjeként írta meg azt. Szent Péter az első levelében meg is említi őt: „Köszöntelek titeket, (…) fiammal, Márkkal együtt!” De azt is leírta, hogy az evangélium hirdetése üldözéssel jár. Ezért „erősen álljatok neki ellen a hitben”, tudva, hogy Isten, „rövid szenvedés után maga fog majd titeket tökéletessé tenni, megerősíteni”. A keresztény élet ma is küzdelmet jelent. A nehézségek sokfélék, fakadhatnak hanyagságból, üldözésből, bűnös gyengeségből, s ezek mögött mindig ott áll az igazi ellenség, a gonosz lélek. De nem szabad félnünk, mert Krisztus már győzött!

